Москва, 31 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Москве участки МКАДа от от Ярославского до Дмитровского шоссе и от Ленинградского до Волоколамского будут реконструированы, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий столицы. В ведомстве уточнили, что общая протяженность реконструированных участков составит порядка 32 километров. Согласно проекту, встречные потоки движения будут разделены четырехметровой полосой со встроенным освещением.

ssr (talk) Московская кольцевая автомобильная дорога. Пересечение с Ярославским шоссе

Всего в ходе ремонтных работ на участках трассы построят 22 переходно-скоростные полосы. Кроме того, на территории МФК «Ханой-Москва» в районе Ярославки построят путепровод.

По словам главы департамента Владимира Жидкина, проект реконструкции готовился с учетом замечаний комиссии по реконструкции МКАДа.

Напомним, планово реконструировать МКАД в столице начали в 2013 году. Ремонтные работы планируют закончить за 5 лет. Затраты на проектирование и строительство составляют около 100 млрд рублей.