Ростов-на-Дону, 31 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Служители правосудия Северо-Кавказского окружного военного суда вынесли приговор уроженцу Северной Осетии Рашиду Евлоеву. Он признан виновным по ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 31 августа пресс-секретарь суда Алена Катькало, Евлоев проведет шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В Ростов-на-Дону дело поступило из Генеральной прокуратуры РФ. Согласно имеющимся материалам, Евлоев проходил обучение в Сирии. С сентября 2013 года до начала 2014-го боевик запрещенной на территории РФ группировки «Имарат Кавказ» готовился к совершению в России терактов. Для этого он прошел подготовку на подрывника.

О своем уголовном преследовании Евлоев узнал, когда находился в Турции. Оттуда он сбежал в Германию, скрыться навсегда ему не удалось. Осенью 2014 года боевик был задержан правоохранителями Германии и экстрадирован из Гамбурга в Москву.