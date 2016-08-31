Грозный, 31 августа, 2016, 14:38 — ИА Регнум. На празднование 200-летия столицы Чеченской Республики из федерального бюджета будет выделено 258 млн рублей, а вклад республиканского бюджета составит 15 млн рублей. Такое заявление сделал вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин на первом заседании комитета по празднованию юбилея, передает 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Салман Д Мечеть «Сердце Чечни» и река Сунжа

По словам Хлопонина, республиканские власти намерены привлечь также средства инвесторов. В рамках празднования 200-летия планируется провести около 50 мероприятий. По данным пресс-службы главы и правительства Чечни, план работ пройдет в три этапа, будут проведены реставрационные работы исторических памятников, пройдут творческие фестивали, научные форумы и спортивные конкурсы.

Отметим, 26 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия Грозного. Оргкомитет, в который входят более 40 представителей федеральных и региональных органов власти, возглавил вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин.

Столица Чеченской Республики город Грозный является одним из крупных городов Северного Кавказа: занимает третье место по числу жителей после Махачкалы и Ставрополя. В 1818 году на месте современного Грозного была построена крепость Грозная, которая с 1869 года стала городом Грозный. В 1998—1999 годах администрация непризнанной Чеченской Республики Ичкерия переименовала Грозный в Джохаркалу в честь лидера сепаратистов Джохара Дудаева. В 2000 году город вновь получил название Грозный. В 2005 году чеченский парламент предложил переименовать Грозный в город Ахмедкала в честь погибшего президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова. Предложение отклонил Рамзан Кадыров.