Анкара, 31 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. С начала 2016 года Турция арестовала 815 человек в рамках борьбы против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в своем выступлении на телевидении министр внутренних дел Эфкан Ала, сообщает 31 августа Reuters.

Voice of America Турецкая полиция

За весь период борьбы МВД Турции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было задержано в общей сложности 5 тыс. 803 человека, более 2 тыс. которых были иностранцами, отметил Эфкан Ала, не уточнив временные рамки.

За последние годы тысячи иностранных боевиков из стран, включая Турцию, Великобританию, Европу и Соединенные Штаты, присоединились к исламистским боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие иностранные боевики попали в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через Турцию.