Турция арестовала 815 человек, связанных с ИГ
Анкара, 31 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. С начала 2016 года Турция арестовала 815 человек в рамках борьбы против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в своем выступлении на телевидении министр внутренних дел Эфкан Ала, сообщает 31 августа Reuters.
За весь период борьбы МВД Турции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было задержано в общей сложности 5 тыс. 803 человека, более 2 тыс. которых были иностранцами, отметил Эфкан Ала, не уточнив временные рамки.
За последние годы тысячи иностранных боевиков из стран, включая Турцию, Великобританию, Европу и Соединенные Штаты, присоединились к исламистским боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие иностранные боевики попали в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через Турцию.