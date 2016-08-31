Владикавказ, 31 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Северной Осетии врачи ведут борьбу за жизнь 26-летнего жителя Беслана, получившего тяжелое ранение 27 августа на свадьбе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в отделе информации и общественных связей МВД по региону, пострадавший был ранен в брюшную полость стрелком, открывшим хаотичную стрельбу. В настоящее время стрелявший задержан.

Unsplash Жених и невеста

Установлено, что 25-летний житель города Беслана пришел на свадьбу знакомых с оружием и, приняв спиртное, решил пострелять, не замечая вокруг людей. Подозреваемый в тяжком преступлении сказал следователям, что стрелять в своего друга не собирался, все вышло случайно. Правда, после того, как ранил товарища, он не явился с повинной в правоохранительные органы, и его пришлось искать.

На вопрос оперативников, откуда у него оружие, стрелок пояснил, что якобы нашел пистолет восемь лет назад, но сдавать в полицию почему-то не стал. Подробности совершенного преступления выясняют следственные органы, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее во Владикавказе произошла ссора между молодыми людьми. В результате конфликта один из гостей был ранен и скончался в больнице. После этого бывший в то время министром внутренних дел республики Артур Ахметханов принял решение запретить приходить на торжественные мероприятия с оружием. Участковым уполномоченным было предписано обеспечивать необходимые меры безопасности на свадьбах, пресекая факты появления вооруженных людей.