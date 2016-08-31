Мурманск, 31 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт на территории Мурманской области, составляет свыше 20 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В текущем году до 1317 уменьшилось количество обращений за получением разрешения на временное проживание, — привели статистику в ведомстве. — Количество обращений за получением вида на жительство возросло до 2164. Иностранными гражданами оформлено около 1500 патентов на занятие трудовой деятельностью. Баланс интересов иностранных работников и коренного населения области при этом соблюдён».

Как отметили в полиции, в целях контроля за прибывающими иностранными гражданами проведено свыше 2 тысяч проверочных мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а в ходе оперативно-профилактических операций выявлено свыше 1 тысячи нарушений порядка пребывания на территории России.

«Судами приняты решения об административном выдворении 289 иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 491 иностранцу не разрешен въезд на её территорию, — подчеркнули в пресс-службе. — Депортировано за пределы России 10 иностранных граждан, в отношении которых министерством юстиции Российской Федерации приняты решения о нежелательности пребывания в связи с совершёнными ими преступлениями».

По информации ведомства, в целом в регионе поддерживается стабильная миграционная обстановка.

Напомним, согласно статистике, 30% иностранцев заняты в строительстве, чуть меньше — 28% — в торговле, 9% работают на обрабатывающих производствах, 8% занимаются операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, в деятельности гостиниц и ресторанов занятых 7% мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие полгода мурманские власти выдали 786 патентов. Иностранные работники, получившие разрешение на осуществление трудовой деятельности, прибыли из Узбекистана (402 человека), Таджикистана (137 человек), Украины (116 человек), Азербайджана (93 человека), Молдовы (37 человек).