Ярославль, 31 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. 2 сентября в Музее Боевой Славы в Ярославле пройдет презентация мультимедийной историко-документальной выставки «Советские военнопленные: подвиг и трагедия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее, материалы для выставки предоставлены Российским государственным архивом социально-политической истории.

2 сентября 1945 года закончилась Вторая Мировая война. В этот день на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств был подписан акт о капитуляции Японии. К этой дате и приурочено открытие выставки.

В экспозиции представлены кадры военной кинохроники из фондов документальных материалов Ярославского музея-заповедника, а также аудиозаписи речей мировых лидеров того времени по случаю окончания Второй Мировой войны, в том числе и речь Иосифа Сталина.