Новосибирск, 31 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Департамент по тарифам Новосибирской области решил выйти на федеральный уровень с предложением предоставить собственникам право самим выбирать способ оплаты за отопление. Предложение внес губернатор региона Владимир Городецкий, после того, как тема вызвала общественный резонанс.

Mila888 Батарея отопления

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Вопрос обсуждался сегодня, 31 августа, на заседании Общественного совета при департаменте. Новосибирские власти решили, что отопление — самый дорогой коммунальный ресурс в регионе, плата за него в совокупном платеже новосибирцев за коммунальные услуги занимает более 40%. И смена оплаты равными частями в течение всего календарного года на оплату в течение только отопительного периода станет неподъемным для семейного бюджета некоторых жителей области. Правда, в то же время, как указали в правительстве региона, на практике порядка 25% собственников после установки приборов учета тепловой энергии на общих собраниях принимали решения платить за отопление по приборам учета, то есть только в отопительный период.

По словам руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, действующее законодательство не дает возможности собственникам выбирать способ оплаты за отопление.

«Поэтому мы решили обратиться в органы федеральной власти с инициативой закрепить за собственниками право принимать решение на общем собрании о выборе способа оплаты за коммунальную услугу по отоплению: в отопительный период или равномерно в течение календарного года», — отметил Асмодьяров, комментируя инициативу новосибирских властей.

Отметим, что постановлением правительства РФ от 29 июня 2016 года №603 субъектам предоставлено право принимать решение об изменении способа оплаты потребителями коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода или равномерно в течение календарного года). Такое решение субъекты РФ вправе принять в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на их территории. Приниматься это решение должно не чаще одного раза в год в срок до 1 октября.

В то же время, постановлением правительства Новосибирской области от 14 июля 2016 года с 1 июля 2016 года в регионе установлен способ оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне департамент по тарифам Новосибирской области сообщил, что с 1 июля в регионе вводятся новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. С июля новосибирцы должны были платить только за израсходованное в прошлом месяце тепло в течениие девяти месяцев. Но в платежных документах за июль графа «за отопление» все также значилась. Выяснилось, что власти приняли решение, оставить порядок оплаты услуг, существовавший по состоянию на 30 июня этого года. Для 25% населения, которые платили не 1/12 стоимости услуги, потребляемой за год, а 1/9 — за отопительный период, тоже все осталось по-прежнему. Правда, жителей области заранее об этом проинформировать забыли. Позже, губернатор Владимир Городецкий распорядился, чтобы жителям региона разъяснили порядок установления и определения нормативов оплаты.