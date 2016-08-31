Москва, 31 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Москве 10 сентября на День города во время проведения праздничных мероприятий перекроют движение на пяти улицах, сообщает информационный портал транспортного комплекса столицы.

Инспектор ОРУД. Советская фотография

Так, полностью ограничат проезд по Москворецкой набережной с 21:50 до 22:10. В это же время движение транспорта перекроют на Вологодском проезде, на улицах Кадырова и Федосьино.

А с 12:00 до 23:00 ограничат движение от дома 50 по улице Богданова до Солнцевского проспекта.

Напомним, в Москве день города отпразднуют 10 и 11 сентября 2016 года. Как сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы, для москвичей и гостей столицы подготовили более 1000 мероприятий.