Калуга, 31 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, состоялось заседание фракции политической партии «Единая Россия» в калужском городском парламенте под председательством заместителя руководителя фракции Сергея Чаплина.

Пресс-служба городской Думы Калуги На заседании фракции в городском парламенте

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты обсудили вопрос введения новых нормативов оплаты тепловой энергии и реализации постановления Правительства РФ «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

«Накануне нового отопительного сезона наиболее актуально звучит вопрос о повышении тарифов на отопление, — отметил Сергей Чаплин, — Вы знаете, что в соответствии с законодательством с октября текущего года начинают действовать новые тарифы на поставку тепла в многоквартирные дома. На заседаниях фракции партии «Единая Россия» мы рассмотрели ситуацию и пришли к выводу, что для большинства домов в Калуге это приведет к росту оплаты более чем на 70%. Это неподъемный груз для пенсионеров, семей с детьми, для тех, у кого средний доход. Чтобы не допустить такого резкого скачка в оплате за коммунальный ресурс фракция «Единая Россия» выступает с предложением о поэтапном введении данного тарифа до 2020 года. За это время будут установлены общедомовые приборы учета, калужанам будет предоставлена возможность перейти на индивидуальное отопление. То есть будет некий переходный период для того, чтобы максимально смягчить эту ситуацию. Надеюсь, что и другие фракции городской Думы нас поддержат».

Депутат Владислав Сахарчук предложил утвердить поэтапный план установки приборов учёта и перевода многоквартирных домов на индивидуальное отопление, а также активизировать работу подразделений городской управы по эти направлениям.

«Норматив платы за отопление останется неизменным до 1 сентября 2019 года, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — но для городских властей это не повод расслабляться: необходимо будет провести масштабную работу по установке общедомовых приборов учёта тепловой энергии еще на 800 домах, также следует активно вести работу по переводу домов на индивидуальное отопление. Необходима постоянная работа с жителями, следует разъяснить им все преимущества установки счётчиков и перехода на индивидуальное отопление».

Члены фракции «Единая Россия» единогласно поддержали предложение о поэтапном введении новых нормативов.