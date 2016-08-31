Севастополь, 31 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В Севастополе продолжается борьба с размещением незаконной рекламы на фасадах зданий, пешеходной и проезжей частях улиц. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, по итогам рейда заявил советник губернатора Сергей Елизаров.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«Вывески и объявления висят на фасадах зданий, затрагивая и разрушая объекты культурного наследия — пилястры, колонны, двери, уникальные стеновые сооружения. Работа по очистке фасадов от незаконной рекламы ведется с января текущего года. Фактически на территории исторического кольца были ликвидированы рекламные конструкции, в сумме равные площади одного футбольного поля», — рассказал Елизаров.

Он добавил, что владелец рекламы, не соответствующей установленным нормативам, получает предписание о демонтаже от департамента архитектуры и градостроительства. Если собственник отказывается изменять или убирать конструкцию, то вопрос решается в судебном порядке. Всего с начала года было выдано более 400 предписаний.

Елизаров отметил, что следующим шагом по приведению в должный вид исторических зданий станет «очистка» фасадов от кондиционеров.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя также освобождают центр города от незаконных нестационарных объектов.

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Всего планируется демонтировать 938 ларьков и палаток в разных районах города, не вошедших в утвержденную схему НТО.