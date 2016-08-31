Симферополь, 31 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В ряде крымских школ до сих пор предприняты не все необходимые меры для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции в Симферополе руководитель аппарата антитеррористической комиссии Крыма Александр Булычёв.

Ирина Воробьева Учительница 1957 г

По его словам, к 1 сентября все школы полуострова будут оборудованы «тревожными кнопками» и постами охраны, а вот заборами до сих пор огорожены только 10% школ, квалифицированная охрана и камеры видеонаблюдения есть в 70% школ.

«Большая часть школ в антитеррористической защищённости и безопасности обеспечена, хоть и не в полной мере, — заявил Булычёв. — Физической охраной и связью с полицией будет обеспечено к 1 сентября практически 100% школ».

Всего в Крыму более 1200 образовательных организаций (школы, детсады, профтехучилища, интернаты).

Также Александр Булычёв отметил, что повышается антитеррористическая безопасность в объектах культуры, где уже оборудовано видеонаблюдение. Безопаснее становится транспорт, в частности, Керченская паромная переправа. Неудовлетворительным остаётся в этом плане работа рынков. Полностью обеспечены необходимым оборудованием крымские супермаркеты, поскольку с коммерческих структур спрос больше и они полностью соответствуют требованиям. На ряде коммерческих предприятий ещё предстоит провести проверки.

В 2016 году Крым получил более 1,5 млрд рублей на улучшение мер антитеррористической безопасности на социальных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 90% образовательных учреждений Крыма работали с нарушениями пожарной безопасности. Это выяснилось во время проверки органов государственного пожарного надзора.