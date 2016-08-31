Калуга, 31 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум.



OpenIcons Захват дома

Одна из управляющих компаний Калуги готовит рейдерский захват дома на Тульской 34/2, заявил 30 августа на планерке в горуправе городской голова Константин Горобцов, сообщает ИА «Калужские новости». «Они собрали подписи 50% жителей и угрожают, что 1 сентября захватят дом», сказал Горобцов.

Как выяснилось, это управляющая организация «Развитие Региона», которая контролирует 4 дома в городе. В настоящий момент домом управляет Товарищество собственников жилья (ТСЖ). Разобраться в ситуации, поговорить с руководством управляющей компании и не позволить ей осуществить захват дома городской голова поручил соответствующим ведомствам, — информирует калужское издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, незаконные действия калужской управляющей компании ООО «Союз» вызвали недовольство у граждан, проживающих в домах по улице Грабцевское шоссе 77,79.81,83, а также в микрорайонах «Дубрава», «Грабцево» и «Аэропорт». Из этой управляющей компании калужанам поступили квитанции за «коммуналку» с непомерными цифрами от 20 до 25 тыс. рублей за квартиру.

Люди удивляются: откуда в УК решили, что у всех у них сложилась столь высокая задолженность?! Ведь раньше их дома относились к другой ООО «УК ЖФ», которой калужане исправно платили по присылаемым квитанциям. Однако, УК «Союз» прежние квитанции не признает и огульно причислила граждан к категории злостных неплательщиков. К сожалению, обращение жителей в городскую управу и в Государственную жилищную инспекцию результатов не дали.

В данной ситуации в рядах обманутых Управляющей компанией «Союз» калужан раздаются голоса бойкотировать предстоящие выборы в Госдуму,

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