Москва, 31 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России насчитывается более трёх сотен горячих экологических точек. Об этом 31 августа в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

pixabay.com Плохая экология

«На карте нашей страны более 300 горячих экологических точек. Это объекты, которые представляют для окружающей среды наибольшую угрозу. Прежде всего, это мусорные полигоны, свалки промышленных отходов. В зоне их негативного воздействия проживают более 17 млн человек. Конечно, это влияет на их здоровье, причем серьезно», — сказал Медведев.

Он признал необходимость разработки совместной с бизнесом стратегии, позволяющей свести к минимуму загрязнение окружающей среды: «Считаю правильным в Год экологии начать системную расчистку именно с этих завалов. Важно не только разобраться с накопленными загрязнениями, но и выработать совместно с бизнесом, с промышленностью, с экспертами систему мер, которая позволит впредь не накапливать эти отходы или минимизировать такое накопление».

Напомним, ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской озвучил города, имеющие наихудший экологический показатель.

«Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха — а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске», — сказал Донской.