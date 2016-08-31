Грозный, 31 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные празднованию 200-летия города Грозного, обойдутся федеральному бюджету в 258 млн рублей. Еще 15 млн будет выделено из бюджета республики, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин в ходе первого заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея столицы Чечни.

dondelord Грозный. Мечеть «Сердце Чечни»

Хлопонин выразил уверенность, что праздничные мероприятия станут знаковыми и пройдут на достойном уровне. Он также отметил, что правительство Чечни будет работать над привлечением дополнительного финансирования праздника.

В план мероприятий включены около 50 различных проектов. В частности, предполагается выполнить реставрацию памятников культуры, организовать международные научные форумы и провести фестивали, творческие и спортивные конкурсы.