Красноярск, 31 августа, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Турист из Москвы, получивший травму ноги во время похода и брошенный своими друзьями в горах Красноярского края, не стал обращаться с жалобой к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель краевого главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

«На данный момент нам заявлений не поступало, — сказал источник. — Но мы держим ситуацию на контроле».

31 августа Сибирский региональный центр МЧС сообщил, что в горах природного парка «Ергаков», расположенного в Красноярском крае, члены туристической группы из Москвы оставили травмированного товарища с порванными связками ноги.

«Четверо коллег по походу не стали жертвовать авиабилетами, приобретенными на обратную дорогу, и поспешили домой», — отмечалось в сообщении.

Пострадавшего туриста обнаружили сотрудники МЧС, которые получили информацию от матери молодого человека.

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