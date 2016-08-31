Москва, 31 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Президентский комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в полном составе, то есть председатель ПАСЕ Педро Аграмунт и лидеры всех политических групп Ассамблеи, посетит 6−7 сентября Москву и встретится с руководством Госдумы и членами российской делегации в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил замглавы российской делегации в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР). В повестке дня вопрос от преодолении кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга.

Claude TRUONG-NGOC Педро Аграмунт

«Мы принимаем президентский комитет ПАСЕ, и это действительно знаковое событие в нашем на сегодня разреженном сотрудничестве с ПАСЕ», — говорит Слуцкий.

Говоря об основных темах, парламентарий сомневается, что снова пойдет речь о наблюдателях ПАСЕ на выборах в Госдуму — решение об отказе направлять им приглашение уже принято.

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«Что касается возобновления сотрудничества с ПАСЕ, то и здесь позиция не меняется — делегация РФ вернется в Страсбург только при полных гарантиях отмены дискриминационным решений по лишению ее права голоса и основных полномочий в Ассамблее», — рассуждает депутат.

«Не исключаю, что ПАСЕ — без утопий — может в скором времени подойти к вопросу о пересмотре этих санкций», — заключил Слуцкий.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.