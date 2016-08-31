Москва, 31 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Россия удовлетворена форматом «Большой двадцатки», и ей не требуется непременное участие в формате «Большой восьмёрки». Об этом 31 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru G-20 Анталья, 2015.

«Что касается «восьмерочной» проблематики, то главным здесь, наверное, является то, что в Москве удовлетворены форматом «двадцатки», который позволяет получать наиболее полный срез ведущих экономик мира на происходящие процессы», — сказал Песков.

По его словам, «Большая двадцатка» «отражает расстановку сил и позволяет России наиболее полно раскрывать потенциал в этом формате».

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о возможном возвращении России в «Большую восьмёрку» в случае прогресса ситуации в Сирии и на Украине. По его словам, данные процессы позволяют «не исключать Россию из узкого переговорного формата крупнейших мировых экономик».