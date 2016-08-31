Калуга, 31 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум.



Брейгель Ян Старший. Пейзаж с каретой и крестьянами у дороги

152 избирательных участка откроются в Калуге в Единый день голосования выборов депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 года, сообщает 31 августа корреспондент ИА REGNUM ссылкой на начальника управления по работе с населением горуправы Инги Грибанской.

По ее словам, в Ленинском округе откроются 54 избирательных участка, в Октябрьском — 52 и 46 участков в Московском округе Калуги. Будут действовать 2 временных избирательных участка: в областной больнице в Анненках, в Следственном изоляторе на улице Николо-Козинской.

В день выборов будут организованные и передвижные пункты голосования, а для людей с ограниченными возможностями установят специальные кабины, которые намного шире стандартных. Для калужан будут организованы специальные автобусы, которые будут бесплатно доставлять желающих проголосовать жителей отдаленных микрорайонов и сельских окраин к избирательным участкам.

На избирательных участках будут вручать памятные сувениры гражданам, впервые голосующим на выборах. Также планируется поощрение для избирателей, пришедших на избирательные участки самыми первыми, самых пожилых избирателей и самых дружных семей. Количество избирателей в Калуге по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 289 963 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в федеральный парламент проводятся по смешанной системе. В Калужской области в них участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам. Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: Округ №99 (Калужский) и Округ №100 (Обнинский).

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