Наха, Япония, 31 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Морской пехотинец США, пытавшийся вломиться в дом местной жительницы, был арестован 30 августа в префектуре Окинава, сообщает Kyodo News.

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Задержанный 26-летний гражданин США Исаак Эдвард Харклес служит на базе морской пехоты Кэмп-Кортни, в городе Урума. В районе 5 часов вечера, по местному времени, Исаак Эдвард Харклес попытался проникнуть в дом одной из жительниц деревни Йомитан, но был задержан.

По словам полиции, задержанный морской пехотинец отказывается давать показания.