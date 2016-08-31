Махачкала, 31 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Работникам энергокомпаний в Дагестане становится небезопасно проверять приборы учета у граждан. Так, недавний рейд по лицам, пользующимся электричеством без составления договора, перерос в драку с поножовщиной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Житель одного из частных домов по улице Мурсалова в Махачкале набросился на энергетиков сначала с ножом, а потом и с ружьем. Участникам рейда пришлось вызвать сотрудников полиции и уже в их присутствии отключить неплательщика от сети.

Как сообщили ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, за последнее время в ходе рейдов были выявлены порядка 50 фактов бездоговорного потребления электроэнергии в частном секторе и многоквартирных домах в Советском и Ленинском районах города Махачкалы. Для воздействия на расхитителей электроэнергии энергетики наклеили на домах, где выявлены факты бездоговорного потребления, стикеры «Стоп, вор!».

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Отметим, многочисленные факты уклонения от оплаты за потребленную электроэнергию ведут к увеличению общего долга Дагестана за свет перед поставщиками. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время сумма задолженности составляет 19,1 млрд рублей. Большую часть долгов накопили территориальные сетевые предприятия, которые задолжали за покупку электроэнергии 14 млрд рублей. Значительную сумму задолженности имеет население — 2,3 млрд рублей.