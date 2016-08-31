Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Американский певец и актер Крис Браун, арестованный по подозрению в нападении с применением огнестрельного оружия, отпущен из тюрьмы под залог в $250 тыс., сообщает Associated Press.

Eva Rinaldi Крис Браун

Решение об освобождении Брауна принял полицейский департамент Лос-Анджелеса. Юрист рэпера Марк Герагос поблагодарил поклонников за поддержку музыканта и отметил, что с Брауном все в порядке.

«Крис на свободе, и хорошо себя чувствует. Все обвинения в его адрес, очевидно, фальшивые», — написал адвокат в своем Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 августа модель Бейли Куррен сообщила в полицию о том, что Браун угрожал ей пистолетом. По словам девушки, она находилась в гостях у музыканта. В какой-то момент он разозлился на нее, стал кричать и угрожать оружием. Стражи порядка задержали рэпера в его доме.