Чебоксары, 1 сентября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Второй по значимости и численности город Чувашии — Новочебоксарск, традиционно протестный и политически активный, в эту выборную кампанию демонстрировал нетипичную предвыборную тишину и спокойствие. До недавнего времени. Казавшийся потухшим вулкан народных настроений вдруг взорвался после очередной серии местечковых праздников всевозможных разливов, устраиваемых в кризис кандидатами в депутаты. Жители пошли на власть с топором — на победителя праймериз «Единой России», действующего депутата Госсовета Чувашии. Топор народной войны был направлен на баллотирующегося от партии власти олигарха-рантье Владимира Михайлова, бизнес которого, как стало недавно известно, строился ещё и на «драконовских» микрозаймах, что и стало причиной народного негодования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нервно курит в сторонке. Владимир Михайлов на мусороперегрузочной станции в норковом пальто

Владимир Михайлов, получивший в 2011 году мандат депутата регионального парламента от «Справедливой России», в феврале этого года поменял партию: он играючи покинул фракцию справороссов в Госсовете Чувашии и стал лицом «Единой России» в буйном и непредсказуемом Новочебоксарске. Справороссы посчитали уход Михайлова необходимой накануне выборов партийной линькой и, наверное, перекрестились. Поведение «Единой России» было расценено, как самое большое чудачество. А с учётом филигранного очищения федеральных рядов партийного списка «Единой России» от откровенных толстосумов, ранее судимых или запятнавших себя неприличными историями или сомнительным бизнесом, включение Михайлова стало настоящим вызовом. И реакция на этот вызов рано или поздно должна была последовать. И она произошла. Бизнесмена чуть не вынесли на вилах.

Владимир Михайлов — олигарх по новочебоксарским меркам и входит в топ-10 самых богатых депутатов Госсовета Чувашии: в 2015 году его официальный доход составил 7,9 млн рублей. Из самых скандальных событий, связанных с его именем, — «копеечная» приватизация бомбоубежища (!) в Новочебоксарске, превращённого в дом быта «Орион», площади которого сдаются в аренду. В октябре 2014 года он попытался прорваться во власть, участвуя в конкурсе на должность главы администрации Новочебоксарска — но при голосовании за его кандидатуру члены конкурсной комиссии предусмотрительно воздержались. Михайлов остался при своём прежнем деле.

Как выяснилось, бизнес Владимира Михайлова строится также на выдаче микрозаймов: в небольшом городке информация об олигархе-процентщике распространилась быстро. Как и имена попавших в финансовую кабалу. При этом стоит отметить, что в Новочебоксарске хоть не было громких случаев коллекторского беспредела, но власти свою позицию обозначали, глава Чувашии Михаил Игнатьев на пресс-конференции соответствующие заявления делал. И вместе с тем: пока президент страны Владимир Путин подписывал закон об ужесточении деятельности коллекторов после чудовищных «коллекторских» скандалов в регионах страны, пока на федеральном и региональном уровне рассматривались предложения о запрете микрофинансовых организаций, на деле в Чувашии «Единая Россия» и региональные власти лоббируют кандидата, от чьего имени выдаются микрозаймы с кабальными условиями. Напомним, при выдаче потребительских кредитов банками до 25% годовых, микрофинансисты выдают займы под 150% и даже до 300% годовых.

В картотеке Калининского райсуда есть дело, истцом по которому выступает Михайлов В.Ю., предъявивший иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору к Смирновым — матери и сыну. Финансовыми заложниками ИП Михайлова Владимира Юрьевича стали 77-летняя Елизавета Смирнова и её сын. Как следует из материалов, они взяли 900 тыс. рублей займа наличными в декабре 2013 года, предварительно отдав менеджеру «под расписку» свои кровные 100 тыс. рублей «за услуги». Документально общий размер займа был оформлен в сумме… 1 млн рублей, то есть заёмщику включили в долг и эти 100 тыс. рублей (!), начисляя с них проценты. Заёмщики же полагали, что эти 100 тыс. рублей и есть полная годовая сумма за использование займа (проценты). Залогом стала квартира, в которой проживают старушка с сыном и 10-летним внуком — единственное жильё для заёмщиков.

Всего в течение года набежало 480 тыс. рублей в виде процентов. То есть в общей сложности выплатить предстояло 1,48 млн рублей, или 158% от взятой суммы в 900 тыс. рублей.

Но и это ещё не самое бессовестное. Первое время заёмщик, работающий вахтовым методом в Москве, исправно выплачивал проценты, однако затем грянул кризис и пошли задержки заработной платы. Со слов заёмщика, всего было выплачено 340 тыс. рублей. На них был подан гражданский иск о взыскании долга, который с учётом неустойки достиг 1,59 млн рублей. Таким образом, общая сумма выплат достигла 1,93 млн рублей — более чем вдвое от полученной в микрофинансовой организации суммы.

Фантастический бизнес. Драконовский цинизм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам Росстата, в I полугодии 2016 года Чувашия находилась на последнем месте среди регионов Приволжского федерального округа по средней зарплате, среднедушевых доходах населения — 22 342 рубля и 14 644 рубля соответственно.

18 августа в Новочебоксарске по переулку Химиков, во дворе дома №8, на празднике «Единой России» в связи с открытием детской площадки Владимир Михайлов взял слово. Едва он начал свою речь, отметив, «это очень дорогое для бюджета нашего мероприятие», как из толпы по направлению к депутату вышла женщина с топором. Когда расстояние между ними сократилось до пару метров, организаторы мероприятия опомнились, кто-то заслонил выступающего и выхватили топор, а затем, взяв женщину под руки, увели с площадки. Оратор на несколько секунд потерял дар речи. По сообщениям местных СМИ, дело замяли.

История с топором на Михайлова взорвала город и интернет не меньше, чем видео с пьяным замминистра спорта Атамановым и его женой, заявившей, что мы «не нищеброды какие-то, и кто против нас — против «Единой России», но практически не отразилась в региональных СМИ. Даже партийные газеты оппозиции ограничились небольшой статейкой, хотя о цинизме и антинародном бизнесе кандидата в депутаты следовало бы писать самым большим шрифтом, на всю газетную страницу. Однако пока в полный рост Владимир Михайлов изображён только на городских баннерах и агитках. И, конечно, с логотипом «Единой России».

Так кто, и почему включил Владимира Михайлова в списки «Единой России»? Видимо, был расчёт.

Видео в youtub с под названием «Денег нет? Ну, держитесь! Чувашия взялась за топоры»