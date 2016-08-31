Москва, 31 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Кремле «не гадают на кофейной гуще» в вопросе отставок губернаторов. Об этом 31 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«На кофейной гуще не гадаем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что он ничего не знает о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко после выборов в Госдуму в сентябре 2016 года. Журналисты утверждают, что Полтавченко якобы может перейти на другую высокопоставленную должность.

Добавим, что в Смольном также отказались комментировать сообщения СМИ о предполагаемой отставке Полтавченко. «Полномочия губернатора Санкт-Петербурга заканчиваются в 2019 году, а слухи на неназванные источники мы не комментируем», — заявил информационным агентствам пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.