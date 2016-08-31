Севастополь, 31 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило максимальную стоимость одного квадратного метра жилья в размере 66,75 тыс. рублей. Показатель необходим для покупки квартир для детей-сирот, ветеранов и переселенцев из аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дом и крестьянин, возвращающийся домой. 1885

Документом установлена на второе полугодие 2016 года предельная (максимальная) стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий граждан в соответствии с законом «О ветеранах», а также при реализации адресной программы по переселению из аварийного жилья — в размере 66,75 тыс. рублей.

Постановлением также определена методика расчёта этой суммы. Она складывается из расчетного показателя максимальной стоимости «квадрата» жилья по городу с учетом минимальных требований к отделке, средней цены на первичном и вторичном рынке, стоимости отделки, средней стоимости строительства одного кв. м жилья, а также ряда коэффициентов.

В первом полугодии этот показатель был равен 50 тыс. 855,21 рубля. С 2017 года размер максимальной цены жилого «квадрата» будет устанавливаться каждый квартал.

Как сообщало ИА REGNUM, на программу переселения из аварийного фонда, рассчитанную на 2014−2016 годы, Севастополь получил 460,2 млн рублей, включая 307,3 млн рублей из федерального бюджета. К расселению планируется 238 квартир в 34 аварийных домах, новоселами станут 664 человека.

Вместе с тем власти Севастополя констатируют, что столкнулось с проблемой недостатка жилого фонда для покупки жилья под переселение — новое жилье получили жители 148 квартир.

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По информации специалистов по недвижимости Севастополя, стоимость одного квадратного метра на этапе строительства дома составляет 55−78 тыс. рублей. Коммерческий рынок предлагает квартиры из категории «вторичного жилья» в диапазоне цен от 50 до 70 тыс. рублей за метр.