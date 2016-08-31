Смоленск, 31 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Благодаря тенденции, заданной законом о вовлечении в оборот земель сельхозназначения, и работе мониторинговой группы «Единой России» по контролю за исполнением этого закона, в ближайшее время порядка 10−15 млн гектар неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения станут пашнями. Об этом в среду, 31 августа, во время выступления на итоговом форуме мониторинговой группы «Родная земля» в Смоленской области заявил руководитель группы, руководитель партпроекта «Российское село», председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков.

Александр Васильевич Федоров . Рожь.1870 год

Группы мониторинга работали в 48 регионах России, отметил Николай Панков. Партийцы совместно с представителями заинтересованных министерств и ведомств, региональными министрами сельского хозяйства, главами муниципальных образований и руководителями научных учреждений и сельхозпроизводителями провели анализ площадей сельхозземель, определили неиспользуемые участки и разработали предложения по вводу таких участков в оборот, добавил он. Группы провели два федеральных селектора, в регионах прошло более 300 мероприятий, на которых открыто обсуждались земельные вопросы, сказал Николай Панков.

«Необходимо отметить, что в проведении мониторинга по разным причинам не приняли участие ряд регионов, в том числе, Магаданская, Астраханская и Ярославская области, где вопрос неиспользования сельхозземель остается открытым», — подчеркнул депутат.

По информации, представленной 37 регионами, не используется порядка 13 млн гектар сельхозземель, сообщил парламентарий. По 136 тыс. гектар в рамках реализации закона Россельхознадзором выписано порядка 1800 предписаний, что составляет примерно 1% от площади неиспользуемых сельхозземель, добавил он. Также по результатам мониторинга выявлено 42,7 тыс. гектар, по которым срок исполнения предписаний истек, отметил глава профильного комитета Госдумы.

«Как мы понимаем, это именно те земли, которые в соответствии с законом в ближайшее время будут проданы на торгах добросовестным сельхозтоваропроизводителям», — сообщил парламентарий.

Он особо отметил активность таких регионов, как Московская, Тульская, Свердловская, Омская, Саратовская, Тюменская области, Камчатский Край, Республика Калмыкия и Удмуртская Республика. Например, в Московской области в текущем году планируется ввести в сельхоз оборот более 60 тыс. гектар, а в перспективе — порядка 140 тыс. В Свердловской области, по результатам мониторинга, в ближайшие годы к вводу запланировано 27 тыс гектар. Членами Калмыкской мониторинговой группы проведено заседание на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Целинном районе Калмыкии, по результатам которого выяснилось, что в районе не используется по целевому назначению порядка 47 тыс гектар земель, сообщил Николай Панков.

«Уверен, что при таких темпах уже в ближайшие несколько лет нам удастся переломить сложившуюся ситуацию и вовлечь в сельскохозяйственный оборот порядка 10−15 миллионов гектаров земли. Это будет способствовать увеличению притока инвестиций в отрасль, даст больше возможностей для производства продукции, а также позволит создать новые рабочие места», — отметил парламентарий.

Он заявил также, что региональными мониторинговыми группами проведена колоссальная работа по выявлению неиспользованных сельхозземель. Как оказалось, в некоторых субъектах отсутствовала объективная информация об их состоянии, пояснил депутат. «Данные, полученные по результатам мониторинга, стали сигналом к действию для органов исполнительной власти и послужили поводом для более детальных проверок нерадивых собственников, — отметил глава мониторинговой группы, — Вместе с тем, ряд регионов отмечает, что с момента вступления в силу закона активизировались продажи сельхозземель, которые до этого не обрабатывались и использовались собственниками, скупившими их за бесценок в девяностые годы, исключительно как долгосрочное вложение средств».

«Это позитивная тенденция, на мой взгляд, является заслугой региональных мониторинговых групп, которые активно проводили работу с населением, освещали свою работу в СМИ и грамотно организовали работу по обследованию сельхозземель», — отметил Николай Панков.

Он также подчеркнул, что для партии «Единая Россия» очень важно услышать мнение с мест: действует законодательная инициатива или нет, какие необходимо вносить изменения. «Единая Россия» берет на контроль использование земель сельхозназначения, которые сейчас не производят сельскохозяйственую продукцию, это сегодня наша с вами политическая задача, первоочередная норма, которую необходимо выполнять. Тема обозначена, для нас важны предложения по решению этого вопроса», — заключил глава мониторинговой группы Партии.

Напомним, партия «Единая Россия» начала мониторинг исполнения социально значимых законов в июле 2016 года. Результаты мониторинга будут представлены президенту России Владимиру Путину.