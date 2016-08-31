Красногорск, 31 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. После широкого общественного резонанса и участившихся случаев нападения на врачей

pixabay.com Избиение

ГУ СК России по Московской области инициировало вопрос о передаче им материала проверки по факту нападения на врача в больнице подмосковного города Орехово-Зуево, которого избили в ходе обследования пациента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, вечером 30 августа на прием к врачу-рентгенологу пришла пациентка, однако в разговор с врачом вмешался родственник женщины, после чего внезапно стал наносить эскулапу удары кулаком по голове.

«В связи с участившимися в последнее время случаями избиения врачей, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, а также широким общественным резонансом следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки», — отметили в ведомстве.

На сегодняшний день ведется доследственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая также в Орехово-Зуеве произошло еще одно нападение на врачей. Тогда в отделение городской больницы для оказания экстренной помощи поступил пациент, упавший с высоты. Врачи отвезли пострадавшего в рентген-кабинет. Вскоре в учреждение вошли мужчины, которые вели с собой пожилого человека, жаловавшегося на сильную боль в животе. Когда медики пояснили, что рентгенологическое обследование необходимо проходить в порядке живой очереди, мужчины стали избивать врачей.