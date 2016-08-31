Ростов-на-Дону, 31 августа, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Электронный аукцион на сумму в 934 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству пешеходной части переулка Соборного объявлен в Ростове-на-Дону. Заказчиком выступило управление благоустройства Ленинского района, а средства будут выделены из городской казны, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Переулок Соборный

Стоит отметить, что аллея была отремонтирована в этом году, в переулке установлены скамейки и цветочные клумбы. Но, согласно техзаданию, необходимо ещё закупить 12 урн, цветочных вазонов, скамеек без спинок, шесть вазонов для деревьев. Все они должны быть дополнительно обработаны гранитом и должны выдерживать перепады температур от — 30 до + 45 градусов по Цельсию.

Также будут приобретены шесть деревьев, 38 кустарников и 64 цветов-многолетников. Их не только надо будет посадить, но и обеспечить уход за растениями. В границах улиц Темерницкой и Московской будут высажены лилейники, ирисы, очиток, стахис, хризантема, спирея, барбарис, можжевельник.

Напомним, что после того, как переулок Соборный сделали пешеходным, в дождь он превращается в Венецию. Аллею власти обещают оснастить ливневой канализацией. Когда установят дополнительные стоки появятся, пока неизвестно.

Читайте также: Как дождь, так Венеция: В Ростове-на-Дону Соборному не хватает ливневок

Отметим, что не все деревья, кустарники и цветы переносят ростовский климат. Так, горожане сообщали о том, что некоторые высаженные в городе растения (в тех самых гранитных кадках) просто завяли под палящим солнцем.