Москва, 31 августа, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации (РФ) приняло решение о продлении заморозки накопительной части пенсии на 2017 год. Об этом, как передает НТВ, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По ее словам, бюджетный трансферт в Пенсионный фонд России (ПФР), призванный компенсировать часть страхового взноса, идущего на накопительную часть пенсии, не предусмотрен.

«Уже предельные лимиты приведены, — отмечает Голодец. — В них нет трансферта ПФР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ приняло решение не проводить в 2016 г. индексации пенсий с учетом инфляции. Вместо индексаций было решено произвести единовременную выплату в качестве компенсации.

В начале января следующего года всем жителям РФ, достигшим пенсионного возраста, выплатят по 5 тыс. рублей, дополнительно к пенсии.

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