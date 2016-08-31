Калуга, 31 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Свыше 3,8 тысяч нарушений трудовых прав граждан, из которых более 60% — нарушения прав граждан на оплату труда было выявлено прокурорами в первом полугодии 2016 года, рассказала 31 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По ее словам, задолженность по зарплате по итогам первых 6 месяцев возросла почти в два раза и составила порядка 102 млн рублей. Судами области уже удовлетворено 1601 заявление прокуроров о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 63,5 млн рублей.

В отношении руководителей, которые не выплачивают вознаграждение за труд свыше двух месяцев, инициируется применение мер уголовно-правового воздействия. В настоящее время в следственных органах находится 11 уголовных дел в отношении таких недобросовестных руководителей. По 4 делам ущерб работникам возмещен полностью. Задолженность по зарплате в размере порядка 3,5 миллионов руб. была погашена в при расследовании уголовных дел данной категории.

«Всего за 6 месяцев этого года по результатам прокурорских проверок удалось добиться возврата долгов по зарплате на сумму 30 млн рублей», — подчеркнула Татьяна Гильдикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на февраль 2016 года, в 23 организациях Калужской области удалось полностью погасить задолженность по заработной плате перед 4 624 работниками на сумму свыше 72 млн. рублей.

В 2015 году году динамика задолженности по заработной плате, выявленной по результатам прокурорских проверок, характеризуется сокращением ее размера с 73 до 63 млн. рублей.

К примеру, после вмешательства прокуроров полностью погашена задолженность по заработной плате в муниципальном унитарном предприятии горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» города Калуги», ФГУП «Чипляевское производство специальных радиоматериалов» ЗАО «Колхоз им. Орджоникидзе», ОАО «Кондровская бумажная компания», ОАО «Кировский завод».

В целях восстановления трудовых прав работников и привлечения к ответственности виновных лиц по каждому факту невыплаты в установленные сроки заработной платы органами прокуратуры области принимается комплекс мер реагирования.

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