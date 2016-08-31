Москва, 31 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Житель столицы Максим Чумак получил уведомление о штрафе после того, как остановился на обочине дороги по требованию инспектора ДПС, об этом водитель написал в Facebook в сообществе «Синие ведерки».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

На снимке, прилагавшемся к постановлению о нарушении правил движения, видно, что автовладелец остановился рядом с сотрудником ГИБДД. Комплекс видеофиксации, располагавшийся прямо над местом остановки, расценил ситуацию как нарушение и отметил траекторию машины, пересекшей сплошную линию разметки у обочины. В результате водитель обязан выплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

По словам Чумака, таким образом сотрудники ГИБДД пополняют бюджет региона, ведь водителям зачастую проще заплатить штраф, чем доказывать свою невиновность. Возмущенный водитель называет инцидент мошенничеством и позорищем.