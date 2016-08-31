Москва, 31 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В России во II квартале 2016 года спрос на услуги страховщиков вырос впервые за последние шесть кварталов. Годовой темп прироста количества заключенных договоров составил 11%, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Страхование

Объем собранных за отчетный период страховых премий составил 289,4 млрд рублей, что на 15% выше аналогичного показателя 2015 года. Основными драйверами рынка остаются сегменты страхования жизни (за счет программ с инвестиционной составляющей) и ОСАГО (за счет роста средней премии на 11% за год до 5945 рублей).

Рынок автокаско замедлил падение, но по-прежнему вносит отрицательный вклад в динамику общего объема страховых премий.

Совокупные выплаты во II квартале 2016 года росли медленнее взносов (+3,3% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года) и достигли 127,8 млрд рублей.