Берн, 31 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Центр по приему беженцев в западной Швейцарии сгорел утром 31 августа, сообщает 31 августа Reuters.

ernie Пожар

Пожарной службе города Биберист (кантон Золотурн) удалось быстро потушить пожар в здании, где находился центр по приему беженцев. Сигнал о возгорании поступил в 3 часа ночи по местному времени. Все 10 жителей центра были эвакуированы, никто не пострадал.

Полиция еще не установила причину возгорания. Представитель властей сообщил, что расследование происшествия может занять два-три дня.

Ранее полиция зафиксировала несколько случаев насилия в отношении беженцев. Согласно официальным данным, в прошлом году в Швейцарии было размещено 39 тыс. 523 беженца.