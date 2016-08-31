Москва, 31 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. С 2017 года банки и некредитные финансовые организации (НФО) будут получать от Центробанка РФ информацию о случаях, когда их клиентам было отказано в проведении операций и заключении или расторжении с ними договоров банковского счета (вклада). Это поможет снизить риск вовлечения участников рынка в операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Как отмечается, информация, получаемая от Банка России, не является безусловным основанием для принятия кредитной или НФО решений об отказе. Закон «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает участников рынка учитывать ее при определении уровня риска совершения клиентом подобных операций.

Закон предусматривает обязанность регулятора доводить до сведения поднадзорных данные об отказах и механизмы многостороннего обмена такой информацией. Так, кредитные организации и НФО регулярно направляют в Росфинмониторинг сообщения обо всех случаях отказа клиентам в проведении операции, заключении или расторжении договора банковского счета (вклада).

Служба на основе этих данных будет формировать информпакет для передачи регулятору, а Банк России, в свою очередь, — доводить полученную информацию до всех поднадзорных организаций, подпадающих под действие «антиотмывочного» законодательства.

В настоящее время Росфинмониторинг ведет работу над документом, регламентирующим предоставление информации в Банк России.