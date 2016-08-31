Москва, 31 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как «вор в законе» Шакро Молодой, останется под стражей до 15 ноября согласно решению Московского городского суда, сообщает 31 августа РАПСИ.

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Ранее защитник Калашова Александр Гофштейн направил в суд апелляционную жалобу, в которой настаивал на изменении меры пресечения обвиняемому. Мосгорсуд признал законным постановление Тверского суда Москвы от 9 августа о продлении ареста Калашова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2016 года Калашов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, а 13 июля арестован. «Вора в законе» обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице. В середине декабря 2015 года возле ресторана произошла перестрелка, жертвами котрой стали два человека.