Ставрополь, 31 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В Ставрополе платяной шкаф чуть не убил маленького ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, инцидент произошел еще 20 августа в магазине «Мебель Молл СБС» в Промышленном районе краевого центра.

OpenClipart-Vectors Платяной шкаф

В мебельном салоне на трехлетнего мальчика упал шкаф. Ребенок получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, контузию тяжелой степени, а также перелом основания черепа.

В настоящее время ребенок находится в одной из больниц города Ставрополя в состоянии комы.

Следователи уже начали проверку. Дознаватели опрашиваются сотрудников магазина и очевидцев произошедшего. Вероятно, что будет возбуждено уголовное дело. Будет ли принято такое решение, зависит от результатов проверочных мероприятий.