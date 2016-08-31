Тамбов, 31 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области 18 сентября будут открыты всего четыре временных участка для голосования на выборах в Тамбовскую областную думу и Государственную думу РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила секретарь регионального избиркома Галина Макарова.

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Все они будут располагаться в больницах Тамбова. Также собеседница издания сообщила о том, что в области выпущено 34 тысячи открепительных удостоверений (17 тысяч — на выборах в облдуму и 17 тысяч — на выборах в Госдуму). При этом сейчас нет ажиотажа вокруг получения документов, которые дают право голосовать не на своем участке. Возможно, он появится в сентябре. Как показывает практика, избиратели предпочитают не торопиться с походом в ТИК или УИК.

«Пока всплесков агрессии со стороны кандидатов по отношению друг к другу не наблюдается. Есть вопросы, претензии, но это естественная конкуренция. Она сейчас в рамках закона», — сказала Галина Макарова.

Сейчас в избирком поступило примерно 30 жалоб на проведение агитационной кампании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа Верховных суд России признал законным отказ в регистрации представителя ПАРНАСа Владимира Жилкина в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Избирком вынес отказ из-за того, что кандидат является членом партии «Справедливая Россия», что напрямую противоречит действующему законодательству.

Кроме того, ранее областной суд отказал в иске представителям КПРФ, которые пытались снять с выборов в областную думу партию «Родина» из-за того, что партия якобы не предоставила один из документов. При этом председатель местного отделения «Родины» Максим Косенков заявил о том, что коммунисты «выполнили лишь техническую функцию и согласились подписать заранее подготовленную бумагу».