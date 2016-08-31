Москва, 31 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Мещанском районном суде Москвы 30 августа 2016 года прошли судебные заседания по делу задержания голодающих очередников, которые пытаются добиться от столичных властей положенных им по закону квартир. Четырех очередников признали виновными по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), заявила 31 августа корреспонденту ИА REGNUM глава движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова. По ее словам, судебные слушания по делу задержания еще девяти очередников перенесены на 20 сентября 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередники у здания «Единой России»

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«Четырех голодающих осудили, остальных не успели. Мы сидели там до двенадцати ночи. Губеровой, Дроздовой, Зверевой и Недопекину назначили по 10 тысяч за каждое нарушение. Всего там по два-три задержания было у каждого. Мы вот посчитали, что если всем очередникам, участвующим в акции голодовки, назначат штраф, то общая сумма составит 320 тысяч рублей», — сообщила Мартьянова.

По ее словам, в зале суда присутствовало порядка семи сотрудников ОМВД Мещанского района. «Они все явились и поменяли свои показания, они вдруг признали свои подписи. Если до этого полицейские говорили, что они нас не задерживали и не видели, то сейчас говорили прямо противоположное, что составляли рапорта», — отметила она, подчеркнув, что в начале августа судебное заседание было перенесено из-за того, что сотрудники полиции не признавали свои подписи в документах.

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Мартьянова также сообщила, что активисты движения «Очередники Москвы» намерены подавать апелляционную жалобу в Мосгорсуд: «Потому что судья отклонила ходатайство о просмотре фото‑ и видеоматериалов. Мы будем требовать, чтобы все-таки просмотрели видео и увидели, что там была мирная акция голодовки».

Кроме того, она заявила, что идет подготовка к встрече очередников, обманутых дольщиков и защитников парков с депутатами. Мероприятие планируется провести 8 сентября у здании мэрии столицы.

Напомним, активисты движения «Очередники Москвы» объявили бессрочную голодовку возле здания приемной «Единой России» в Банном переулке 1 июля 2016 года.

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Больше месяца 10 очередников жили в полиэтиленовой палатке. Участников протестной акции неоднократно увозили в отделение полиции. 4 августа лагерь голодающих был снесен, однако объявленная голодовка продолжается, в городе проводятся одиночные пикеты, встречи с депутатами и митинги.

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10 августа прошло первое заседание в Мещанском суде, на котором стало известно о фальсификации данных в документах. По итогам судебного слушания вопрос остался не решенным, суд по 13 задержанным очередникам назначили на 30 августа.