Таллин, 31 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Эстонский союз врачей призвал правительство страны найти дополнительные средства и сохранить финансирование здравоохранения в полном объеме, несмотря на дефицит бюджета Больничной кассы Эстонии за первое полугодие в размере 33 млн евро. Об этом сегодня, 31 августа, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на генерального секретаря Эстонского союза врачей Катрин Рехемаа.

ru.torange.biz Медицина и деньги

По ее словам, врачей возмущает, что после объявления о негативных результатах финансовой деятельности кассы министр финансов, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Свен Сестер потребовал, чтобы Больничная касса сократила статьи расходов. Рехемаа напомнила, что единственная статья, которую еще можно сократить после многократных сокращений других статей, — это оказание медицинской помощи врачами-специалистами.

«Но мы и так знаем, какая там картина: длинные очереди, как сложно попасть на прием. Если еще больше это урезать, то пациенты попросту окажутся без необходимого лечения», — заявила Рехемаа. Врачи призвали правительство и министерство здоровья и труда найти новые источники финансирования национального здравоохранения, а не идти по пути сокращения расходов. Причем эти решения нужно найти очень быстро, добавила глава профсоюза.

Напомним, Совет Больничной кассы на своем заседании решил сохранить объем лечебных услуг в течение следующих четырех лет на прежнем уровне и внес правительству предложение откорректировать финансовую позицию Больничной кассы. Госконтроль Эстонии признал, что министерство финансов пользуется средствами Больничной кассы на своих счетах как собственными активами при осуществлении ежедневной государственной финансовой деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Больничной кассы остается негативным, несмотря на то, что ее резервы составляют 114 млн евро: руководство министерства и самой кассы не спешит «распечатывать кубышку», заявляя о необходимости найти внутренние резервы и оптимизировать уже существующие расходы. В то же время сложившаяся ситуация может заставить руководство изменить прежние принципы и покрыть расходы из запасов. Однако, если подобные действия будут продолжены в последующие годы, то резерв Больничной Кассы Эстонии исчезнет к 2020 году, предупреждают специалисты. Поэтому признается, что нынешняя система финансирования медицинской системы нуждается в реформировании.

Читайте также: Дефицит бюджета Больничной кассы Эстонии превысил 30 млн евро