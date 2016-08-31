Брюссель, 31 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Спецслужбы Бельгии составили обновленный список террористов, в который попали 29 граждан Российской Федерации (четверо — граждане РФ и Бельгии, у 25 — только российские паспорта), сообщает местное издание Knack.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По данным портала, всего в новой версии базы данных боевиков насчитывается 614 человек, в том числе 104 женщины.

Так, в список вошли 372 бельгийца, 123 человека без указанного гражданства, а также 119 иностранцев из Франции, Алжира, Марокко и других стран.

При этом бельгийские спецслужбы не исключают, что 109 человек из этого списка уже нет в живых, однако смерть этих людей пока официально не подтверждена.

Издание отмечает, что средний возраст боевиков составляет около 20 лет.