Владикавказ, 31 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В системе среднего профтехобразования Северной Осетии больше становится абитуриентов. В текущем году на 750 бюджетных мест в техникумах подано 3700 заявлений. Как сообщает 31 августа корреспондент ИА REGNUM, по информации Минобрнауки региона, в 2015 году желающих овладеть рабочей профессией было меньше на 200 человек.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

В настоящее время в 20 профессиональных образовательных организациях РСО-Алания обучаются более 10 тысяч человек, подготовка рабочих кадров и специалистов среднего уровня осуществляется по 45 профессиям и 58 специальностям для всех отраслей экономики. Учитывая востребованность на рынке труда, планируется открытие еще двух многофункциональных центров на базах Владикавказского политехнического техникума и Владикавказского многопрофильного техникума. В Северной Осетии уже ведется обучение по 16 из 50 профессий, включенных в список наиболее востребованных и перспективных специальностей в стране.

Поясним, что власти региона были вынуждены обратить особое внимание на профобразование после того, как на промышленных предприятиях ощутили острую нехватку квалифицированных рабочих кадров. Дошло до того, что руководители заводов и фабрик стали приглашать на работу токарей, электросварщиков, электриков, крановщиков и других специалистов из ближайших субъектов СКФО. Сегодня уже выпускники техникумов начали постепенно трудоустраиваться на предприятиях, но за станками все еще стоят 70−80-летние рабочие, которым нет замены. Ветераны помогают молодежи на практике осваивать полученные в учебных заведениях навыки и готовят себе замену.

Напомним, что в текущем году учебными заведениями профобразования РСО-Алания выпущено около двух тысяч квалифицированных специалистов для транспорта, сферы услуг, сервиса и туризма, строительства, электроники, радиотехники, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения и культуры. Из выпускников 2015 года трудоустроились в регионе 1780 человек (90,3%). На рынке труда региона сохраняется повышенный спрос на рабочие специальности.