Вильнюс, 31 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Оппозиционная парламентская фракция «Союза Отчества» — Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) готовят процедуру вотума недоверия министру обороны социал-демократу Юозасу Олекасу в связи кухонными приборами, купленными для армии по очень высокой цене, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 августа.

Alma Pater Юозас Олекас

«Что это за группа, которой так везет при правлении социал-демократов, и какие здесь связи — личные, партийные? Это вопросы, на которые нужно получить ответы. История с этими «золотыми» вилками и выходящими из этого нитями требует очень четких ответов, которые мы должны получить здесь, в Сейме. Единственный способ, с помощью которого оппозиция может получить ответы, это процедура вотума недоверия, в этом направлении и работаем», — сказал лидер оппозиции Андрюс Кубилюс. «Мы, по сути, уже решили (провести процедуру вотума недоверия по отношению к Олекасу), подготовка документа много времени не займет», — сказал староста фракции консерваторов.

Напомним, в Литве разразился скандал вокруг покупки кухонных инструментов за стоимость, которая превышает в восемь раз рыночную цену.

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