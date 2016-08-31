В Литве готовят вотум недоверия министру обороны
Вильнюс, 31 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Оппозиционная парламентская фракция «Союза Отчества» — Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) готовят процедуру вотума недоверия министру обороны социал-демократу Юозасу Олекасу в связи кухонными приборами, купленными для армии по очень высокой цене, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 августа.
«Что это за группа, которой так везет при правлении социал-демократов, и какие здесь связи — личные, партийные? Это вопросы, на которые нужно получить ответы. История с этими «золотыми» вилками и выходящими из этого нитями требует очень четких ответов, которые мы должны получить здесь, в Сейме. Единственный способ, с помощью которого оппозиция может получить ответы, это процедура вотума недоверия, в этом направлении и работаем», — сказал лидер оппозиции Андрюс Кубилюс. «Мы, по сути, уже решили (провести процедуру вотума недоверия по отношению к Олекасу), подготовка документа много времени не займет», — сказал староста фракции консерваторов.
Напомним, в Литве разразился скандал вокруг покупки кухонных инструментов за стоимость, которая превышает в восемь раз рыночную цену.
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