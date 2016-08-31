Таллин, 31 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. По состоянию на конец июня 2016 года на балансе государственных учреждений Эстонии числилось 6400 транспортных средств, не считая 4344 транспортных средств специального назначения, приписанных к Силам обороны и добровольному вооруженному ополчению Kaitseliit, но не внесенных в авторегистр. Об этом ИА REGNUM сегодня, 31 августа, сообщили в Госконтроле Эстонии со ссылкой на итоги аудита. Суммарно количество транспортных средств государственного пользования — более 10 740 единиц.

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Госконтроль свидетельствует, что обеспечение государственных учреждений транспортными средствами и их эксплуатация происходят на основании законов, принятых 20 лет назад, а потому нуждается в законодательном обновлении и пересмотре. При этом отмечается, что выявлено большое количество транспортных средств (70% от общего числа), которые мало используются по назначению и по количеству пройденного пробега, предусмотренных сроками гарантийного обслуживания или оплаты аренды.

Кроме того, утверждается, что, несмотря на максимальный срок эксплуатации одного транспортного средства госучреждениями в 10 лет, их замена в госучреждениях происходит заметно чаще (после 3−5 лет эксплуатации), что делает эксплуатацию таких автосредств для госучреждений дороже. Подобную практику следует пересмотреть, считают представители Госконтроля Эстонии.