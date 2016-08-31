Франкфурт-на-Майне, Германия, 31 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Поводом к экстренной эвакуации аэропорта Франкфурта стал пассажир, пересекший зону контроля безопасности без досмотра, сообщает Reuters.

Unsplash Пассажир в зале ожидания аэропорта

Инцидент, в результате которого из здания аэровокзала были выведены несколько сотен человек, может привести к сбоям в расписании рейсов.

Ранее издание Bild сообщило об эвакуации людей из первого и второго уровней 1-го терминала из-за угрозы взрыва. Сотрудники аэропорта пользовались громкоговорителями, чтобы уведомить людей о необходимости покинуть здание.