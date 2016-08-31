Вильнюс, 31 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. В Литве уже скошено почти 60% зерновых растений и 80% посева рапса, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 августа, в Министерстве сельского хозяйства Литвы. После сокращения средней урожайности прогнозируется, что в 2016 году урожай зерновых растений (в том числе и стручковых культур) может достигать 5,8 млн т (в прошлом году было 6,5 млн т).

Томас Гейнсборо. Повозка с урожаем. 1784

По данным информационной системы рынка сельского хозяйства и продуктов питания, 26 августа в Литве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было скошено больше рапса, а зерновых растений — значительно меньше. За три недели августа этого года у литовских фермеров было куплено 471 тыс. т хлебных злаков, 101 тыс. т стручковых (гороха) и 46,5 тыс. т семян рапса. В этом году было куплено на 37% меньше хлебных злаков, в пять раз меньше семян рапса и только стручковых в два раза больше, чем в прошлом году. Среди купленных хлебных злаков 86% (404 тыс. т) составляет пшеница, из нее 57,8% — пшеница «экстра» класса, 1 и 2 класса. Отмечается и то, что для удовлетворения всех потребностей внутреннего рынка необходимо 2,2 т различного зерна, а такое количество зерна даже при очень неблагоприятных погодных условиях все-таки будет выращено.

На данный момент в Литве закупочные цены на зерно пока что ниже, чем в прошлом году, но они не самые низкие, по сравнению с закупочными ценами на зерно в других странах ЕС, и выше, чем интервенционные цены. Литовские скупщики зерна замечают, что качество продаваемого зерна очень разное: не хватает натурального веса, числа падения, но попадается и зерно, соответствующее 1 классу. Главная проблема — перезрелое зерно.

Литовский рынок зерна, являясь частью не только рынка ЕС, но и частью мирового рынка, не может не реагировать на тенденции изменения цен на общем рынке в первую очередь потому, что около трети выращиваемого урожая идет на экспорт. Во всех странах, особенно в странах, экспортирующих много зерна, при обильном урожае или при потерях из-за гидрометеорологических явлений колебание цен на рынке зерна неизбежно.

Согласно прогнозам, мировой урожай 2016 года составит 2,026 млрд т или на 1,23% меньше, чем в прошлом году, поэтому закупочные цены на урожай этого года немного ниже не только в Литве, но и в других странах ЕС.