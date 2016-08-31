Ярославль, 31 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Усадьбу дворян Коковцевых в Ярославле будет ремонтировать подрядчик из Ивановской области — это зарегистрированная в городе Шуе фирма «Мастерская Могутина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

усадьба Коковцевых

Контракт с «Мастерской Могутина» был подписан 30 августа. Как сообщало ранее ИА REGNUM, здание усадьбы 18 века находится в критическом состоянии из-за многочисленных протечек крыши. Общественная организация «Фонд возрождения усадьбы Коковцевых» после долгих попыток добилась выделения денег на ремонт кровли из бюджета Ярославля, однако первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отстутствия участников.

Во втором аукционе приняли участие 2 фирмы, однако и он был признан несостоявшимся — заявка известной ярославской компании «Реставратор» была отклонена конкурсной комиссией. Впрочем, цена компании из Шуи все равно была ниже. В итоге контракт был заключен с «Мастерской Могутина» как с единственным поставщиком.

«Срок исполнения контракта — до 1 ноября 2016 года. Мы будем контролировать ход выполнения работа», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Фирма из Ивановской области специализируется на кровельных работах, причем преимущественно на православных храмах. Юрий Могутин является известным в этом регионе архитектором.