Махачкала, 31 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Дагестане продолжается проверка банкетных залов. Выясняют состояние пожарной и санитарной безопасности, антитеррористической защищенности, устанавливают, как соблюдаются другие необходимые нормы. Накануне прокуратура Дагестана потребовала закрытия 13 банкетных залов в столице республики до полного устранения всех нарушений, сообщили ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

pixabay.com Банкетный зал

Проверка прокуратуры установила, что многие банкетные залы нарушают законодательство о пожарной безопасности, об обеспечении антитеррористической защищенности, градостроительное законодательство, санитарные нормы.

Напомним, ранее похожие нарушения были обнаружены во многих банкетных залах республики. Так, 19 августа в городе Хасавюрт прокуратура республики в ряде залов выявила в общей сложности 230 нарушений, в том числе налогового законодательства. Банкетные залы работали без государственной регистрации и специального разрешения. Было возбуждено 38 административных дел, и направлены в суд иски о приостановлении эксплуатации восьми залов. Нарушения были выявлены и в Магарамкентском районе Дагестана. Там прокуратура потребовала приостановить работу семи залов.

Массовая проверка была начата после трагического случая, который произошел 1 августа в банкетном зале «Лайли» в Махачкале. Тогда в результате взрыва газа пострадали 27 человек. 11 из них позже скончались в больнице.