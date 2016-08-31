Осло, 31 августа, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Миграционный кризис 2015 года на границе Норвегии и Финляндии с Россией не был частью гибридной войны Москвы. Об этом говорится в докладе исследователей из Института Фритьофа Нансена (Норвегия), сообщает Yle.

Freedom House Беженцы

Норвежские учёные считают ошибочным мнение о том, что в 2015 году российские власти преднамеренно ослабили контроль на границе, позволив беженцам пересекать границу с североевропейскими странами без необходимых документов, в частности без виз. Норвегия и Финляндия привлекали беженцев просто в силу того, что северный маршрут через Россию был более дешевым и безопасным, чем, например, маршрут через Грецию, утверждается в докладе.

Директор Александровского института при университете Хельсинки (Финляндия), профессор Маркку Кивинен соглашается с выводами норвежского рапорта. По его словам, спекуляции относительно политики России не кажутся убедительными в свете результатов нового исследования. Не всё зависит от Путина, напомнил он.

Напомним, увеличение числа пересечений российско-норвежской и российско-финской границ было зафиксировано в 2015 году на волне миграционного кризиса в Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным норвежских властей, за прошлый год через пропускной пункт Стурскуг — Борисоглебск в королевство въехало около 5,5 тысячи просителей убежища. В финскую Лапландию через РФ приехало 694 просителя убежища.

Стоит отметить, что в Норвегии наплыв беженцев на общей с РФ границе некоторые эксперты и СМИ трактовали как «провокацию», подготовленную на «высоком уровне в Москве». Об этом, в частности, заявлял главный редактор норвежского интернет-издания Independent Barents Observer Томас Нильсен. По его мнению, действия, которые якобы предпринимала Россия, — это либо «игра мускулами», чтобы наказать Осло за присоединение к антироссийским с санкциям, либо попытка создать раскол в Норвегии. Норвежский журналист Кьетил Стормак утверждал, что ситуация с мигрантами на российско-норвежской границе — это «гибридная война» или скрытая агрессия против члена НАТО — Норвегии.

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Отметим, что в конце августа стало известно о планах Норвегии построить в районе пропускного пункта Сторскуг — Борисоглебск 200-метровый металлический забор высотой 3,5 метра для сокращения числа беженцев, прибывающих из России. По данным агентства Reuters, забор с воротами будет возведен в течение нескольких недель, чтобы до наступления холодов воспрепятствовать незаконному пересечению границы.