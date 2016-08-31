Курск, 31 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Детский парк на улице Перекальского в Курске после реконструкции планируют открыть к середине сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, об этом заявил глава городской администрации Николай Овчаров на выездном совещании 30 августа.

kurskadmin.ru Мэр Курска Николай Овчаров посещает Детский парк

Реконструкция парка началась в мае 2016 года, на эти цели было выделено 6,5 млн рублей. Сейчас в парке отремонтировали входную арку, установили две новые детские площадки, привели в порядок хоккейную коробку. Также в парке обустраивают велодорожку, которая зимой превратится в лыжную трассу, укладывают плитку. Далее по плану — установка скамеек и реставрация гипсовых фигур. Ранее находившиеся в парке деревянные скульптуры, изображавшие сказочных героев, восстановить уже не удастся — они пришли в негодность. Поэтому Овчаров предложил привлечь к реконструкции студентов художественно-графического факультета КГУ, чтобы они вырезали из дерева новые фигуры.

Детский парк в областном центре много лет пустовал и разрушался. Восстанавливать его начали в мае 2016 года. В парке будет стадион с куполом, закрытая сцена, велосипедная дорожка. Также планируется возвести скейт-парк и летнее детское кафе. Ранее планировалось, что парк успеют открыть к началу учебного года — к 1 сентября.