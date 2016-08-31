Берн, 31 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Швейцарии нашли тело летчика-истребителя, чей самолет разбился в районе Альп 29 августа во время учений, сообщает 31 августа Reuters со ссылкой на Министерство обороны Швейцарии.

en.wikipedia.org Истребитель F/A-18С ВВС Швейцарии

Истребитель пропал с экранов радаров в районе высокогорного перевала Зустен, который расположен в центральной части Швейцарии. Одноместный истребитель Макдоннелл-Дуглас F/A-18C начал резко снижаться через несколько минут после взлета. Погибшему пилоту было 27 лет.

После исчезновения истребителя сразу началась поисково-спасательная операция. Поиски осложнялись плохими погодными условиями.

Власти Швейцарии пока не выяснили причины аварии.

За последние три года швейцарские ВВС столкнулись уже с третьей аварией Макдоннелл-Дуглас F/A-18.

Ранее сообщалось, что в июне 2016, перед началом авиашоу, истребитель ВВС Швейцарии Нортроп F-5 столкнулся с другим самолетом и упал в пруд на севере Нидерландов.